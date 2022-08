Suspeita de "mão criminosa". Reativações na Covilhã ameaçam casas

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

O incêndio na Covilhã tem estado a ser combatido por mais de 361 operacionais com nove meios aéreos em locais de difícil acesso. As chamas alastraram ao conselho de Manteigas.