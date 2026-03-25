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Suspeitas de discriminação racial. Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Albufeira

Suspeitas de discriminação racial. Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Albufeira

O alvo da operação será o novo presidente da autarquia, Rui Cristina, eleito pelo Chega.

Joana Bénard da Costa - RTP /
Carlos Santos Neves - RTP

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(em atualização)

Em causa, noticiou esta quarta-feira a CNN Portugal, estarão suspeitas de crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio, tendo por base declarações do autarca em Assembleia Municipal - relacionadas com habitações para elementos da comunidade cigana.

No mandado de busca, emitido pelo Ministério Público de Évora e citado pela estão, é ordenada a apreensão para clonagem de suportes digitais na Câmara - nomeadamente computadores onde a PJ vai procurar trocas de mensagens e e-mails trocados por Rui Cristina que tenham relevância para o processo.
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