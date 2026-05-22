Taxa de risco de pobreza desce pelo segundo ano consecutivo

O poder de compra registou um crescimento de 25,2% na última década, com maiores ganhos nos rendimentos mais baixos. O rendimento médio disponível aumentou de 9.856 euros em 2014 para 14.951 euros em 2024.As transferências sociais continuam a ter um impacto significativo na redução da pobreza. Em 2024, sem pensões e prestações sociais, a taxa de pobreza teria sido de 40,3%, situando-se nos 16,6% após transferências sociais.O Governo assegura que combate à pobreza como uma prioridade política e refere estar a “concluir o 2.º Plano de Ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, alinhado com as prioridades europeias e focado no reforço das respostas sociais e na redução sustentada da pobreza”.