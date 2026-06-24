País
Teatro Dona Maria II regressa ao Rossio com nova temporada
Após o encerramento do edifício para obras de requalificação e de uma Odisseia Nacional que levou a atividade do Teatro a todo o país, a nova temporada acontece está de regresso ao Rossio.
Uma programação que se estende pelas salas Garrett, Estúdio, Salão Nobre e outros espaços do edifício, continuando também a marcar presença em diferentes pontos do território nacional.
Ao longo de quase um mês, o Teatro promove visitas guiadas ao edifício renovado, projetos artísticos participativos, leituras na envolvente do Rossio, uma exposição fotográfica ao ar livre e a exibição de um filme dedicado aos 180 anos da instituição.