Técnicos de emergência pré-hospitalar em greve

“O principal problema da carreira prende-se com a elevada taxa de abandono e ausência de candidatos aos concursos”, adiantou à agência Lusa o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH).De acordo com o pré-aviso, a paralisação, que teve início às 00h00 desta terça-feira, abrange todos os técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM e inclui todos os eventos programados que o instituto se proponha a assegurar, “para lá daquilo que é a sua atividade normal e legalmente exigível”.Uma vez que a greve se refere a trabalho suplementar, a estrutura sindical não apresentou qualquer proposta de serviços mínimos por “não serem devidos”, já que “todo o trabalho em horário normal urgente e emergente continuará a ser garantido em todos os turnos”.