País
Técnicos de emergência pré-hospitalar não descartam paralisação contra mudanças no INEM
A vigília destes profissionais vai acontecer quinta-feira em frente ao Ministério da Saúde.
Os técnicos de emergência pré-hospitalar vão promover esta semana uma vigília contra as mudanças no INEM. É a primeira de várias ações de protesto contra as alterações previstas para o Instituto Nacional de Emergência Médica.
O presidente do sindicato, Rui Lázaro, não afasta a possibilidade de mais protestos e até de paralisação.
Há mais de uma semana, o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a nova lei orgânica do INEM.
A ministra da Saúde explicou que o instituto vai passar a ter o estatuto jurídico de instituto público de regime especial para permitir maior flexibilidade, maior remuneração e um modelo de governação clínica que o atual não tinha.
O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar considera que o modelo apresentado não corresponde à refundação do INEM, mas antes a um processo de destruição e desmantelamento de um organismo vital para os portugueses.
O presidente do sindicato, Rui Lázaro, não afasta a possibilidade de mais protestos e até de paralisação.
Há mais de uma semana, o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a nova lei orgânica do INEM.
A ministra da Saúde explicou que o instituto vai passar a ter o estatuto jurídico de instituto público de regime especial para permitir maior flexibilidade, maior remuneração e um modelo de governação clínica que o atual não tinha.
O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-hospitalar considera que o modelo apresentado não corresponde à refundação do INEM, mas antes a um processo de destruição e desmantelamento de um organismo vital para os portugueses.