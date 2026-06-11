Temperaturas altas colocam o país em aviso amarelo

Hoje há 15 distritos de Portugal Continental com aviso amarelo a partir das 9 horas da manhã. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Bragança, Vila Real e Viseu são os únicos que não têm avisos.

Em Santarém e Évora os termómetros podem mesmos chegar aos 38 graus e amanhã o IPMA coloca todo o país a amarelo por causa do calor. O aviso amarelo vai estar em vigor até às 18h00 de sábado.

Portugal continental vai registar temperaturas muito elevadas nestes dias, com a máxima a variar hoje entre os 27 e os 38 graus e na sexta-feira entre os 35 e os 40 graus Celsius.

Para hoje, está prevista uma subida "mais acentuada" da temperatura máxima, podendo subir cerca de 10 graus Celsius em alguns locais e sexta-feira será o dia mais quente, com a temperatura máxima a variar entre 35 e 40 graus na generalidade do território.

De acordo com o Instituto, o estado do tempo "será condicionado por um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, a estender-se em crista até França, e por um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica".

c/ Lusa