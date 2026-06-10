Temperaturas elevadas em Portugal continental entre quarta-feira e sábado

Na quarta-feira (dia 10), a temperatura máxima irá variar entre os 25 e os 35ºC, com "exceção de alguns locais da faixa costeira, onde serão ligeiramente inferiores", referiu o instituto em comunicado. Já no dia 11 (quinta-feira), a subida será "mais acentuada", podendo subir cerca de 10°C em alguns locais.

A partir de quinta-feira está prevista uma forte subida da temperatura. E no final da semana os termómetros devem chegar perto dos 40 graus.



Há sete distritos do continente com aviso amarelo. Com esta subida das temperaturas aumenta também o risco de incêndio em vários pontos do país.



O IPMA referiu que na sexta-feira (dia 12) será o dia mais quente deste período, com a temperatura máxima a variar entre 35 e 40°C na generalidade do território. E as temperaturas elevadas são esperadas até sábado (dia 13).

"Para além de se esperarem dias de céu pouco nublado ou limpo, a diminuição da intensidade do vento irá contribuir de forma significativa para uma sensação de aquecimento mais significativa", referiu ainda.

O instituto realçou que a temperatura mínima deverá também subir em todo o território, prevendo-se que em alguns locais do país sejam registados valores próximos ou acima de 20°C até à noite de 13 para 14 de junho.

Évora, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar entre as 09h00 de quinta-feira e as 18h00 de sexta-feira sob aviso amarelo por "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

O mesmo aviso foi emitido para Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Castelo Branco, válido entre as 09h00 e as 18h00 de sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com o IPMA, o estado do tempo "será condicionado por um anticiclone localizado a nordeste do arquipélago dos Açores, a estender-se em crista até França, e por um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica".

"A ação conjunta destes dois centros de ação irá originar o transporte de uma massa de ar quente e seco sobre a Península Ibérica, a qual será responsável por um aumento acentuado dos valores de temperatura", explicou o instituto.

C/Lusa