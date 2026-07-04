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Temperaturas em Lisboa mais baixas nas zonas verdes e mais altas em zonas com carros
As temperaturas divergem por toda a cidade de Lisboa e os especialistas pedem mais zonas verdes. Há zonas consideradas mais críticas devido à concentração de população e circulação de carros.
A alguns quilómetros de distância, no Jardim da Estrela, considerado um refúgio climático, a temperatura era bastante inferior.
Segundo os especialistas, as ondas de calor vieram para ficar. Por isso, acreditam que é preciso criar mais zonas verdes para minimizar o impacto das altas temperaturas.