Temperaturas em Lisboa mais baixas nas zonas verdes e mais altas em zonas com carros

Num dia tórrido em que parte do país está sob aviso vermelho, a RTP percorreu várias zonas de Lisboa com um termómetro. A primeira paragem foi a rua Morais Soares, em Arroios.



A alguns quilómetros de distância, no Jardim da Estrela, considerado um refúgio climático, a temperatura era bastante inferior.



Segundo os especialistas, as ondas de calor vieram para ficar. Por isso, acreditam que é preciso criar mais zonas verdes para minimizar o impacto das altas temperaturas.