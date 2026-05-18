Temperaturas máximas sobem na quarta-feira e ultrapassam 30 graus em algumas regiões

Segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje e terça-feira ainda se prevê nebulosidade nas regiões do Norte e Centro, e há a possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuvisco, temporariamente moderado no Minho e mais prováveis no litoral.

Na terça-feira já se aguarda uma pequena subida da máxima nas regiões do Norte e Centro e na quarta-feira essa subida será acentuada.

Na quarta-feira começamos a ter a influência de um anticiclone que ficará localizado sobre França e estende a sua influência em direção ao arquipélago da Madeira, juntamente com um vale invertido que se estende desde o norte de África à Península Ibérica que começa a transportar massas de ar tropicais que nesta altura do ano fazem com que as temperaturas subam significativamente, explica Maria João Frada, do IPMA.

Nesse dia. as temperaturas vão registar subidas da ordem dos 06 a 08/09 graus Celsius, com exceção de alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso, onde serão menos significativas.

Na quarta-feira, as temperaturas no país vão variar entre os 26 e os 30 graus, com valores mais elevados no Vale do Tejo e no interior do Alentejo onde podem chegar aos 32 e 34/35 graus. Na faixa costeira ocidental, principalmente a norte do Cabo Raso, vão variar entre os 20 e os 25 graus.

Na quinta-feira, as temperaturas máximas voltam a subir dois ou três graus em alguns locais do continente.

É provável que possam vir, principalmente na quarta-feira, algumas poeiras do Norte de África, que poderão ficar até pelo menos dia 22 [sexta-feira].

A partir de quinta-feira a previsão é um pouco instável.

"Os modelos ao longo do tempo não têm dado uma situação estável ou de confiança, podendo no sábado haver uma descida das máximas no litoral e na região sul, mas ainda a confirmar", disse.

c/Lusa