Temperaturas voltam a subir na próxima semana

Os termómetros começam a subir a partir de terça-feira com as temperaturas a situar-se entre os 30 e os 35 graus, como explica a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Patrícia Gomes.



Ainda assim o IPMA não fala em onda de calor, sendo que as temperaturas previstas são consideradas habituais para a época do ano.

