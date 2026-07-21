País
Temperaturas voltam a subir na próxima semana
As temperaturas vão subir na próxima semana em toda a Europa, incluindo Portugal. Em algumas regiões os termómetros podem ultrapassar os 40 graus, como por exemplo no Alentejo.
Os termómetros começam a subir a partir de terça-feira com as temperaturas a situar-se entre os 30 e os 35 graus, como explica a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Patrícia Gomes.
Ainda assim o IPMA não fala em onda de calor, sendo que as temperaturas previstas são consideradas habituais para a época do ano.
Ainda assim o IPMA não fala em onda de calor, sendo que as temperaturas previstas são consideradas habituais para a época do ano.