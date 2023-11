A tempestade Domingos chega a Portugal no sábado. Logo pela manhã, a nova tempestade deverá trazer chuva persistente, sobretudo no norte e no centro do continente.

Castelo Branco, Guarda e Viseu estarão amanhã de manhã sob aviso amarelo e 10 distritos do litoral sob aviso vermelho devido à agitação marítima.



Nalguns locais, as ondas poderão chegar aos 15 metros de altura. A tempestrade Domingos deverá ir-se embora no domingo