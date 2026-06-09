"Tempestade Perfeita". Começou julgamento de suspeitas de corrupção na Defesa

A manhã desta terça-feira no Campus de Justiça em Lisboa foi dedicada à identificação dos arguidos do processo Tempestade Perfeita. São muitos: 43 pessoas e 30 empresas.



Há uma ausência de peso, de uma das figuras centrais do processo: Paulo Branco, antigo diretor dos serviços de Infraestruturas da Direção Geral de Recursos de Defesa Nacional. Está acusado de 11 crimes, entre os quais corrupção ativa e passiva mas não compareceu no tribunal por estar no estrangeiro.



Já Alberto Coelho, antigo diretor-geral do organismo público que está no epicentro do caso que abalou a Defesa sentou-se no banco do réus.



Segundo a acusação do Ministério Público estes altos cargos do estado utilizavam a posição que tinham para benefício próprio. Terão recebido dinheiro e bens como carros de luxo, obras em casa, imobiliário, eletrodomésticos e até vinhos.



Em troca terão adjudicado obras e serviços a empresas de confiança que poderão não ter sido realizados. Cobravam comissões que iam parar a empresas fictícias em nome de familiares.



Um dos casos polémicos é o do antigo hospital militar de Belém. A reabilitação de três dos cincos pisos devia ter custado 750 mil euros. A conta final ficou em 3,2 milhões euros.



Mas há mais. Sob suspeita estão cerca de 40 adjudicações.



O caso começou a ser investigado em 2018. As primeiras buscas e detenções aconteceram no final de 2022.



O julgamento arranca, agora, quase 16 meses depois da decisão instrutório, que veio confirmar na íntegra a acusação proferida pelo Ministério Público em agosto de 2023.