Tempestades. Ainda há casas sem telhado, problemas nas comunicações e muitas árvores caídas

A autarquia recebeu 10 mil pedidos de apoio e já conseguiu responder a 70 por cento dessas solicitações.

Também derivado desta tempestade que ocorreu em janeiro deste ano, continua a haver dificuldades na rede de comunicações, no concelho de Abrantes.





De acordo com as autoridades há ainda cerca de 1600 clientes com dificuldades no acesso à internet.





Uma outra preocupação para o autarca da região são as árvores que ainda se encontram tombadas pelo vento, que podem dificultar os trabalhos em caso de incêndio.





O presidente da autarquia, Manuel Jorge Valamatos, deu conta à RTP Antena 1 de que vai avançar com verbas próprias, para recuperar infraestruturas afetadas pelas tempestades do início do ano.





Infraestruturas da responsabilidade do muncípio, mas também outras que a intervenção camarária vai acabar por cobrir a falta de apoio do Estado.





Segundo o autarca Manuel Jorge Valamatos, as ajudas para fazer face aos estragos estão ainda muito abaixo do que é preciso.O presidente da Câmara Municipal de Abrantes queixa-se mesmo de ter ficado para segundo plano, reconhecendo contudo que o Governo teve de priorizar os estragos provocados pela tempestade Kristin.