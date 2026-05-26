Tempestades. Chumbadas perto de um terço das candidaturas aos apoios de reconstrução

As razões são várias, adianta o jornal Público desta terça-feira, mas quase todas passam por enganar o Estado.

Camila Vidal, RTP Antena 1

Há 72 câmaras que ainda não avaliaram nenhuma das candidaturas de apoio à reconstrução. No levantamento feito pelo jornal Público com base em dados do Governo. Lisboa, Almada e Sintra lideram esta lista.



Só na capital há perto de uma centena de pedidos à espera de uma resposta.



Em 19 municípios afetados pelas tempestades de fevereiro - só uma candidatura foi submetida aos apoios.



14 câmaras do país já concluíram este processo - com as candidaturas aprovadas e pagas.



