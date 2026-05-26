País
Tempestades. Chumbadas perto de um terço das candidaturas aos apoios de reconstrução
Perto de um terço das candidaturas aos apoios de reconstrução na sequência das tempestades foi chumbado.
As razões são várias, adianta o jornal Público desta terça-feira, mas quase todas passam por enganar o Estado.
Camila Vidal, RTP Antena 1
Há 72 câmaras que ainda não avaliaram nenhuma das candidaturas de apoio à reconstrução. No levantamento feito pelo jornal Público com base em dados do Governo. Lisboa, Almada e Sintra lideram esta lista.
Só na capital há perto de uma centena de pedidos à espera de uma resposta.
Em 19 municípios afetados pelas tempestades de fevereiro - só uma candidatura foi submetida aos apoios.
14 câmaras do país já concluíram este processo - com as candidaturas aprovadas e pagas.
Só na capital há perto de uma centena de pedidos à espera de uma resposta.
Em 19 municípios afetados pelas tempestades de fevereiro - só uma candidatura foi submetida aos apoios.
14 câmaras do país já concluíram este processo - com as candidaturas aprovadas e pagas.