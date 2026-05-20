País
Tempestades. Governo promete dar até 1.500 euros a cada hectare de floresta limpa
A ministra do Ambiente deu conta esta manhã que o Governo vai pagar até 1500 euros por hectare de floresta limpa na zona das tempestades. Os proprietários dos terrenos já se podem candidatar e vão ser as câmaras municipais a pagar este apoio.
Graça Carvalho garante que não é preciso apresentar faturas nem comprovativos de despesa, servindo apenas uma fotografia do terreno limpo como prova do trabalho executado.
As candidaturas abriram no dia 14 de maio, tendo a ministra já confirmado que já há candidaturas apresentadas.
Só para os 22 municípios mais afetados pelo mau tempo há 40 milhões de euros.
Leiria vai receber a maior fatia, cerca de 13 milhões de euros.
As candidaturas a este apoio prolongam-se até 29 de junho.
As candidaturas a este apoio prolongam-se até 29 de junho.