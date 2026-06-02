País
Tempestades. Ministra do Ambiente preocupada com árvores caídas
Portugal tornou-se um dos primeiros países europreus a anunciar um Novo Plano Nacional de Restauro da Natureza para restaurar ecossistemas por todo o país.
Está prevista, por exemplo, a plantação de milhões de árvores por ano.
O plano conta com mais de 400 medidas e resulta de um regulamento da União Europeia.
Portugal é um dos primeiros cinco Estados-Membros a concluir a elaboração deste plano, com a ministra do Ambiente preocupada com o material combustível nas florestas deixado pela passagem das tempestades.