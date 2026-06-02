Tempestades. Ministra do Ambiente preocupada com árvores caídas

O plano prevê um investimento de 500 milhões de euros por ano até 2030, sob orientações do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.



Está prevista, por exemplo, a plantação de milhões de árvores por ano.



O plano conta com mais de 400 medidas e resulta de um regulamento da União Europeia.



Portugal é um dos primeiros cinco Estados-Membros a concluir a elaboração deste plano, com a ministra do Ambiente preocupada com o material combustível nas florestas deixado pela passagem das tempestades.