País
Tempo de verão para sete distritos a partir de quinta-feira
A dias de começar o verão, o calor antecipa-se e chega ao Continente já a partir de quinta-feira. Há sete distritos que estarão sob aviso amarelo devido às temperaturas altas, sendo esperado vento forte em algumas regiões.
Entre as 9h00 e as 21h00 de quinta-feira, Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três, mas é emitido para estes sete distritos de Portugal continental devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.
Apesar do calor, as regiões de Lisboa e de Leiria estarão também sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de quinta-feira por causa do vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora.
O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três, mas é emitido para estes sete distritos de Portugal continental devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.
Apesar do calor, as regiões de Lisboa e de Leiria estarão também sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de quinta-feira por causa do vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora.