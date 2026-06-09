Tempo de verão para sete distritos a partir de quinta-feira

Entre as 9h00 e as 21h00 de quinta-feira, Évora, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três, mas é emitido para estes sete distritos de Portugal continental devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”.



Apesar do calor, as regiões de Lisboa e de Leiria estarão também sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 21h00 de quinta-feira por causa do vento forte de norte/noroeste, com rajadas até 80 quilómetros por hora.