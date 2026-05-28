Tempo quente dá hoje algumas tréguas em Portugal

Haverá ainda probabilidade de ocorrência de chuva e trovoada no extremo norte de Portugal.





A meteorologista Maria João Frada revela ainda que vai haver uma intensificação do vento no litoral, bem como nevoeiros e neblinas na costa a norte e também na costa sul a partir do meio da tarde.O vento não deve aumentar o risco de incêndio uma vez que vai soprar mais forte no litoral e não nas zonas do interior do país.Ontem foram batidos recordes de temperatura em maio. Foram registados mais de 40 graus em Mora e em Alvega, Santarem, por exemplo.