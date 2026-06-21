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Tempo quente. Termómetros podem atingir os 42 graus em Portugal continental
A massa de ar quente que vem do Norte de África traz temperaturas máximas que deverão variar entre os 30 e os 42 graus.
Os valores mais altos são esperados nas regiões do interior, enquanto na faixa costeira ocidental os termómetros poderão variar entre os 22 e os 30 graus.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou três distritos sob aviso laranja e onze sob aviso amarelo. Só Aveiro, Leiria, Lisboa e Faro não têm qualquer aviso.
O IPMA prevê também o aumento das temperaturas mínimas no início da semana, e diz que vão favorecer a ocorrência de 'noites tropicais' com valores acima dos vinte graus.
O Governo está à espera que o Instituto dê informações detalhadas sobre o perigo de incêndio para decidir se toma ou não medidas mais gravosas.
O governo anunciou o reforço da vigilância aérea na zona centro do país e um aumento do patrulhamento feito pela GNR em todo o território.