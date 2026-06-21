Tempo quente. Termómetros podem atingir os 42 graus em Portugal continental

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a influência de uma massa de ar quente vinda do Norte de África pode fazer os termómetros atingir os 42 graus em algumas regiões do interior do país. Três distritos estão sob aviso laranja.



Os valores mais altos são esperados nas regiões do interior, enquanto na faixa costeira ocidental os termómetros poderão variar entre os 22 e os 30 graus.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou três distritos sob aviso laranja e onze sob aviso amarelo. Só Aveiro, Leiria, Lisboa e Faro não têm qualquer aviso.



O IPMA prevê também o aumento das temperaturas mínimas no início da semana, e diz que vão favorecer a ocorrência de 'noites tropicais' com valores acima dos vinte graus.



O Governo está à espera que o Instituto dê informações detalhadas sobre o perigo de incêndio para decidir se toma ou não medidas mais gravosas.



O governo anunciou o reforço da vigilância aérea na zona centro do país e um aumento do patrulhamento feito pela GNR em todo o território.