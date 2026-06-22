Tentativa de fraude. Nome do primeiro-ministro usado em e-mails e mensagens

Trata-se de uma tentativa de fraude, através de email e de mensagem por WhatsApp, que envolve o nome de Luís Montenegro e do seu chefe de gabinete.





Em comunicado, o gabinete do chefe de Governo adianta que várias pessoas estão a ser contactadas por e-mails e por mensagens que invocam o nome de Luís Montenegro para solicitar o preenchimento de um acordo de confidencialidade.





"O Gabinete do Primeiro-Ministro alerta para a tentativa de fraude de que estão a ser alvo diversas pessoas, através de contacto por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do Primeiro-Ministro e do Chefe de Gabinete, e solicitando o preenchimento de um acordo de confidencialidade", lê-se no comunicado.



Na alegada fraude é também utilizado o nome do chefe de gabinete de Luis Montenegro.