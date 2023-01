Terminam as alegações finais do julgamento do processo Football Leaks

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Esta sexta-feira devem ser ouvidos os dois advogados de defesa de Rui Pinto, o principal arguido do processo, que responde por 89 crimes. Entre eles estão o acesso indevido, violação de correspondência e acesso ilegítimo.