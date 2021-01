Tiago Mayan Gonçalves, o "candidato genuinamente liberal"

“Chamo-me Tiago Mayan Gonçalves e sou o primeiro candidato genuinamente liberal a Presidente da República”. É desta forma que apresenta a sua candidatura ao Palácio de Belém.











Segundo o próprio, gosta de correr, do mar e de fazer vela. Fala inglês, espanhol, francês, alemão e mandarim.







Esteve envolvido nas campanhas e movimento “Porto, o Nosso Partido” que elegeu Rui Moreira para a Câmara Municipal do Porto, nas eleições autárquicas de 2017. É membro da Assembleia da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.





Antes de fundar a Iniciativa Liberal, na qual preside ao Conselho de Jurisdição, foi militante do PSD e, em entrevista à Lusa, afirmou que ainda recebe por e-mail as newsletters que “vão para spam, claro”.



Por que razão é candidato?



Afirma que entra na corrida ao Palácio de Belém “para que um grande espaço político tenha em quem votar. Um espaço que congrega liberais e aqueles que não se reveem num Presidente que abdicou de o ser ou em populistas de esquerda e direita”.











“Sou candidato contra essa dependência, contra a marasmo, as teias de interesses e clientelismo, as portas giratórias, o controlo do Governo do aparelho do Estado, da economia e dos media”.

Num vídeo publicado na rede social facebook, Tiago Mayan mostra como é o seu dia-a-dia.











Marcelo é "ministro da propaganda"



Numa entrevista à Lusa, dias antes de apresentar a candidatura e quatro meses depois de ter afirmado que era candidato a Belém, Tiago Mayan acusou Marcelo Rebelo de Sousa de ser o “ministro da propaganda” do Governo.



“Marcelo não foi presidente. Marcelo foi ministro da propaganda deste Governo e essa é, desde logo, a maior crítica que lhe posso fazer porque isso tem sido continuamente demonstrado”, afirmou.







Marcando uma clara diferença em relação ao atual chefe de Estado, o candidato liberal afirmava que, “independentemente de direitas e esquerdas”, espera que “eleitores que não se revejam neste presidente, que abdicou de exercer o seu mandato”, e vejam na sua candidatura “uma proposta válida e moderada”.



“Eu também sou um candidato contra todo o tipo de extremismos, de qualquer espetro e de qualquer ponta nesse espetro de esquerda/direita”, assegurava.



Para Tiago Mayan um bom resultado “é conseguir transmitir o que é que um presidente liberal representa para os portugueses”.



Segundo o candidato, a forma de atuar do atual Chefe de Estado é norteada “por um objetivo meramente narcisístico e pessoal de querer a reeleição” nas presidenciais do próximo ano.



“Marcelo o que fez, a partir do primeiro dia em que tomou posse, foi deixar de ser presidente e passar a ser candidato presidencial e a estratégia para isso foi colaborar com o Governo, que era o que estava na altura. Se fosse outro provavelmente faria a mesma coisa”.



“A estratégia foi ser colaboracionista com o Governo porque contava com isso garantir uma reeleição”.



“E não só uma reeleição porque eu penso que também estava dentro do sonho dele garantir uma reeleição apoteótica. Aqui a pandemia acabou por lhe causar dificuldades para esse objetivo, mas o objetivo de reeleição ainda o tem e, portanto, isso foi uma estratégia”, justifica.



Na mesma entrevista, Tiago Mayan Gonçalves acusou o Governo de “total incompetência na gestão da pandemia de Covid-19” e defendeu a demissão da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



“Eu não entendo porque é que a diretora-geral da Saúde [Graça Freitas] ainda é diretora-geral da Saúde. Não consigo entender, sinceramente”.

O investimento de pelo menos 3,7 milhões de euros do Governo na TAP foi outras das áreas fortemente criticadas pelo candidato na entrevista à RTP.

Na ocasião, congratulou-se por ir protagonizar a “histórica opção liberal” na corrida à Presidência da República, contra “populistas, socialistas e extremistas”.



“Hoje é um dia histórico porque, finalmente, os portugueses vão ter a opção liberal no boletim de voto no dia 24 de janeiro para a Presidência da República. A opção liberal já existe”, exultou.



Depois formalizar a candidatura no Palácio Ratton lançou mais uma farpa a Marcelo Rebelo de Sousa, ao acusá-lo de não ter pressionado o Governo para usar desde a primeira hora o setor privado de saúde no combate à pandemia de Covid-19.



, frisa o portuense.”, acrescenta.Considera que “demasiadas décadas de governação socialista têm-nos deixado mais dependentes do Estado e cada vez menos livres de seguir o nosso caminho”.Intitula-se como uma pessoa genuína, livre, liberal, humanista, fraterna e responsável.“Candidato-me por todos, pelos jovens que não encontram em Portugal o futuro que merecem, pelas famílias em dificuldades, pelos pequenos e médios empresários sufocados por impostos e burocracia, pelos idosos abandonados pelo Estado”.Anunciou a candidatura à Presidência da República em 25 de julho de 2020. E a 25 de novembro apresentou-a.“Venho, não para ser defensor acrítico de um Governo. Mas, para cumprir o papel de moderação e equilíbrio sensato entre governação e o sonho das pessoas, as suas liberdades e as suas vontades”, afirmou na ocasião.Tiago Mayan defende uma maior distância entre o Presidente da República e o Governo.”.Na apresentação da candidatura frisou que vai ao combate “por todos serem aquilo que querem ser, sem amarras e sem o Estado paternalista a comandar as suas vidas, a castrar a sua vontade o seu mérito e a sua criatividade”.”.Na altura recordou os jovens aos quais “o país negou o futuro” e a população mais qualificada de sempre que “foi obrigada a emigrar ou esmagada por impostos”.E os mais velhos “esquecidos e entregues à sua sorte perante um Estado que falha permanentemente nesse cuidado”.Na entrevista à RTP, a 21 de dezembro, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal admitiu que ao candidatar-se a Belém está a lutar por um cargo profissional na política, mas mantem as críticas aos políticos provenientes de juventudes e de aparelhos partidários.. O que eu não sou é alguém que fez a sua vida, o seu percurso profissional em juventudes e aparelhos partidários”, frisou.“Eu não provenho de venho de juventudes e aparelhos partidários que são escolas de vícios. E escolas de acesso a cargos do Estado”.E acrescenta que “todos os membros da Iniciativa Liberal não começaram nas juventudes partidárias”.“Eu sou o candidato liberal à Presidência da República”.Na entrevista a João Adelino Faria, o candidato responsabilizou a ministra da Saúde pelas opções tomadas no combate à pandemia de Covid-19 ao afirmar que apor “cegueira ideológica” anti privados.“É uma questão de ideologia da senhora ministra da Saúde que matou gente em Portugal. As opções tomadas levaram a dez mil mortes fora Covid-19 em Portugal”.E acrescenta que “se fosse Presidente aconselhava o Governo a demitir a ministra da Saúde”.”.Tiago Mayan Gonçalves defende que os privados deveriam ter entrado no combate à pandemia “desde março”.”, considerou.Manifestou ainda oposição ao estado de emergência e contestou as limitações impostas à circulação de pessoas. E defendeu que a testagem é essencial.“O confinamento só é muito fácil para quem está em teletrabalho a receber o salário por inteiro em casa. Para quem tem Netflix e o frigorífico cheio. Isso soa muito fácil. Mas milhões de portugueses não têm essa possibilidade. Milhões de portugueses estão a ver as suas vidas destruídas com estas medidas”, alertou.Acrescenta que se fosse Presidente da República não aceitava o estado de emergência que considera “inconstitucional”.“A TAP é o Novo Banco com asas.”, afirmou.Quando questionado sobre se abandonaria a TAP se fosse eleito afirma: “Não quero ser acionista da TAP e acho que os portugueses não devem ser acionistas da TAP”.. A TAP se é viável encontrará o seu caminho. Fará o que qualquer empresa em dificuldades faz. Restrutura-se, abre insolvência”, insistiu.Em relação aos eventuais despedimentos na companhia aérea, Mayan Gonçalves frisou que o que o preocupa “são cem mil postos de trabalho em risco no setor da hotelaria e restauração. Isso é que devia ser prioridade”.“A TAP se tiver um caminho encontrará. Os acionistas da TAP encontrarão o seu caminho”.Para Tiago Mayan Gonçalves, o atual Presidente da República tem sido “o porta-voz de narrativas do Governo”.”.Na entrevista à RTP, o candidato afirma que daria posse a qualquer situação política mas com acordos escritos.“Eu teria exigido acordos escritos a esta geringonça. Acordos escritos em que se garantisse o compromisso”.Apesar de não concordar com este executivo, afirma queE dá vários exemplos de interferência do Governo, o caso do Banco de Portugal, a Procuradora-geral da República, Tribunal de Contas, o fim dos debates quinzenais na Assembleia da República.“Do que eu conheço deste orçamento não há nada que justifique um veto. Não é o rumo que eu penso para o meu país, enquanto cidadão, enquanto liberal. Mas naturalmente eu não vou ser ideólogo na questão do Orçamento”.A 24 de dezembro, 40 minutos antes do final do prazo, formalizou a candidatura junto do Tribunal Constitucional onde entregou nove mil assinaturas e o orçamento da campanha, onde conta gastar menos de 40 mil euros.Tiago Mayan garante que vai dizer a verdade aos portugueses e exigir um país que “garanta Liberdade” para cada qual viver a vida da forma que achar melhor.”.O candidato da Iniciativa Liberal promete não dividir o país “em grupos artificiais, explorando ressentimentos, vou reconhecer cada cidadão na sua individualidade”“Não me remeterei a uma posição de impotência perante desvios éticos noutros órgãos de soberania. E recentrarei a ação política no soberano, que é o cidadão. Com confiança, com ética e com empatia, mas sem paternalismo”.