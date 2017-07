Torre de Moncorvo declara Estado de Emergência Municipal

O município de Torre de Moncorvo decretou o Estado de Emergência Municipal, devido ao incêndio que lavrava desde as duas da tarde no concelho.



As chamas atingiram a Serra de Reboredo, considerada uma das maiores manchas de carvalho branco da Europa.



Nuno Magalhães, presidente da Câmara de Torre de Moncorvo, explicou as perspetivas operacionais para a madrugada.