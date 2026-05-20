Trabalhadores da Lusa em greve protestam junto à Assembleia da República

Em causa está, por exemplo, a criação do Conselho Consultivo, composto por 13 membros, 6 dos quais indicados por responsáveis políticos.



Ao protesto juntaram-se os partidos PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda.



A Comissão de Trabalhadores afirma que esta greve é simultaneamente pelo interesse dos trabalhadores, mas também pelo estado da saúde democrática do país.