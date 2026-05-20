Trabalhadores da Lusa em greve protestam junto à Assembleia da República

Trabalhadores da Lusa em greve protestam junto à Assembleia da República

Cumprem 24 horas de greve os jornalistas da agência Lusa que estão concentrados frente à Assembleia da República. Contestam o risco de interferência externa, em particular pela influência política e de controlo sobre a linha editorial.

RTP /
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Em causa está, por exemplo, a criação do Conselho Consultivo, composto por 13 membros, 6 dos quais indicados por responsáveis políticos.

Ao protesto juntaram-se os partidos PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda.

A Comissão de Trabalhadores afirma que esta greve é simultaneamente pelo interesse dos trabalhadores, mas também pelo estado da saúde democrática do país.
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