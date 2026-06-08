Trabalhadores das conservatórias entram esta segunda-feira em greve

A greve promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado serve para denunciar a falta de pessoal e o incumprimento de uma recomendação da Provedoria de Justiça para acabar com desigualdades salariais.Arménio Maximino, presidente do sindicato queixa-se do caos neste setor de atividade por falta de pessoal.O sindicato acusa o Governo de não estar a cumprir as promessas feitas para resolver os problemas de funcionamento das conservatórias quando o PSD estava na oposição.A tutela faz saber que contratou mais 165 conservadores e 605 novos oficiais de registos, nos últimos dois anos. Uns já começaram a trabalhar e outros vão começar ainda este ano.