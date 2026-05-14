Trabalhadores das Misericórdias exigem negociação do Contrato Coletivo de Trabalho

Trabalhadores das Misericórdias exigem negociação do Contrato Coletivo de Trabalho

Os representantes dos trabalhadores das Misericórdias portuguesas vão entregar um abaixo-assinado para exigir a negociação do Contrato Coletivo de Trabalho. Uma ação prevista para esta manhã em frente à sede da União das Misericórdias, em Lisboa.

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Catarina Fachadas é dirigente do CESP, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, refere que os trabalhadores das misericórdias pretendem uma negociação séria do contrato colectivo de trabalho, que respeite os anos de antiguidade, além do pagamento dos feriados fiscais a 100 por cento.
Estas exigências têm sido apresentadas há vários anos à União das Misericórdias mas os trabalhadores não conseguem que se efetivem, apesar de não haver falta de verbas, sublinha a a dirigente sindical. Catarina Fachadas fala mesmo em desculpas.

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