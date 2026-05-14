Trabalhadores das Misericórdias exigem negociação do Contrato Coletivo de Trabalho

Catarina Fachadas é dirigente do CESP, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, refere que os trabalhadores das misericórdias pretendem uma negociação séria do contrato colectivo de trabalho, que respeite os anos de antiguidade, além do pagamento dos feriados fiscais a 100 por cento.Estas exigências têm sido apresentadas há vários anos à União das Misericórdias mas os trabalhadores não conseguem que se efetivem, apesar de não haver falta de verbas, sublinha a a dirigente sindical. Catarina Fachadas fala mesmo em desculpas.