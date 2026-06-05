Trabalhadores não docentes das escolas estão em greve esta sexta-feira

A greve é convocada pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e Entidades com fins Públicos (FESINAP) e abrange todos os trabalhadores não docentes de creches, escolas, misericórdias e instituições com atividades de apoio à família.





Em declarações à agência Lusa, o dirigente da estrutura sindical indicou que a adesão à greve rondava os 50 por cento a meioa da manhã. Está a afetar sobretudo os estabelecimentos de ensino de Lisboa, Porto e Aveiro.

No pré-aviso entregue a 17 de maio, a federação sindical defende ainda a atribuição do suplemento de penosidade aos trabalhadores não docentes que exercem funções em unidades de ensino especializado e contesta as alterações à lei laboral propostas pelo Governo.





O presidente da Federação, Mário Rui Cunha, alerta para os impactos que o protesto vai trazer, até porque surge após a greve geral de quarta-feira. O responsável explica as razões dos trabalhadores das escolas e das instituições de solidariedade social.

São estes trabalhadores que abrem as escolas e que trabalham nas secretarias. Também poderá haver cantinas fechadas esta sexta-feira por causa desta greve, o que pode levar muitas escolas a funcionarem só durante a manhã.



A FESINAP representa dez mil trabalhadores