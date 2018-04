Trabalhos de perícia em Gondelim quase concluídos

O perímetro em torno do local da explosão mantinha-se ao início da noite, com um carro de bombeiros a entrar na zona reservada afetada pela explosão.



As autoridades deverão dar em breve por concluídos os trabalhos de perícia para perceber as razões do sucedido e apurarem eventuais responsabilidades.



Os trabalhos de limpeza foram entretanto iniciados, para a rua onde se deu o incidente poder reabrir.



Apesar da triagem no local dar como número oficial de vítimas, um morto e 24 feridos, o centro hospitalar e universitário de Coimbra anunciou que recebeu 30 feridos.



Três pessoas já tiveram alta e um dos feridos mais graves está agora estável nos cuidados intensivos. Um outro ferido ia para o bloco operatório e deveria ficar internado na unidade de queimados.



A aldeia deveria iniciar esta terça-feira cinco dias de festa que deverão ficar suspensos após a tragédia.