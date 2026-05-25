Transferência do campo de tiro de Alcochete para Alter do Chão aumenta contestação

Transferência do campo de tiro de Alcochete para Alter do Chão aumenta contestação

A passagem do campo de tiro da Força Aérea de Alcochete para Alter do Chão, em Portalegre, por causa da construção do novo aeroporto de Lisboa está a levantar preocupações aos Alterenses e falam em impactos profundos.

RTP Antena 1 /
Foto: Ana Sofia Rodrigues - RTP

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Um grupo de 60 agricultores tem-se oposto à decisão do governo anunciada pelo ministro da Defesa há mais de 2 meses.

Foi também criada uma petição, já entregue no Parlamento, para que o campo de tiro não se instale nesta região pelo impacto que vai ter na área protegida e contra as expropriações.
Nuno Amaral - RTP Antena 1
A câmara de Alter do Chão espera pelos estudos antes de tomar posição e quer perceber que contrapartidas vão ser dadas ao município.

A instalação do campo de tiro da força aérea deve levar para o concelho duas centenas de militares e famílias.

A rádio pública já contactou o ministério da Defesa, mas não obteve resposta sobre o processo.

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