Transferência do campo de tiro de Alcochete para Alter do Chão aumenta contestação

Um grupo de 60 agricultores tem-se oposto à decisão do governo anunciada pelo ministro da Defesa há mais de 2 meses.





Foi também criada uma petição, já entregue no Parlamento, para que o campo de tiro não se instale nesta região pelo impacto que vai ter na área protegida e contra as expropriações.

Nuno Amaral - RTP Antena 1

A instalação do campo de tiro da força aérea deve levar para o concelho duas centenas de militares e famílias.





A câmara de Alter do Chão espera pelos estudos antes de tomar posição e quer perceber que contrapartidas vão ser dadas ao município.A rádio pública já contactou o ministério da Defesa, mas não obteve resposta sobre o processo.