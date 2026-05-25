País
Transferência do campo de tiro de Alcochete para Alter do Chão aumenta contestação
A passagem do campo de tiro da Força Aérea de Alcochete para Alter do Chão, em Portalegre, por causa da construção do novo aeroporto de Lisboa está a levantar preocupações aos Alterenses e falam em impactos profundos.
Um grupo de 60 agricultores tem-se oposto à decisão do governo anunciada pelo ministro da Defesa há mais de 2 meses.
Foi também criada uma petição, já entregue no Parlamento, para que o campo de tiro não se instale nesta região pelo impacto que vai ter na área protegida e contra as expropriações.
A instalação do campo de tiro da força aérea deve levar para o concelho duas centenas de militares e famílias.