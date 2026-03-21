Transporte de doentes. Bombeiros querem renegociar com o executivo valor pago às corporações

Os bombeiros reunidos este sábado em Conselho Nacional, na Guarda, decidiram solicitar ao primeiro-ministro e ao Presidente da República audiências com carácter de urgência por causa as dificuldades que afetam o setor.





Num manifesto a que a RTP teve acesso, os bombeiros exigem a "imediata renegociação, com o Ministério da Saúde, da revisão do acordo de cooperação com o INEM, que se tem vindo a recusar a promover reuniões de renegociação, alegando que apenas o fará após a entrada em vigor da nova Lei Orgânica".





Exigem ainda ao Governo que "promova apoios financeiros claros" às corporações, com a criação de condições "para a revisão da tabela de pagamentos por serviços prestados no âmbito do transporte de doentes não urgentes, bem como da forma como os doentes são transportados".

"Capacidades financeiras" em causa





Neste manifesto, assinado nesta tarde de sábado, os bombeiros alertam que o "apoio imediato" do Governo e partidos com assento parlamentar é decisivo e que, sem essa ajuda, as corporações correm "sérios riscos de comprometer as suas capacidades financeiras e, consequentemente, a resposta operacional no socorro aos cidadãos".





Por fim, o Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses exige ao ministro da Administração Interna que "determine" à Proteção Civil a "apresentação de um programa nacional de apoio ao voluntariado, de acordo com as suas atribuições, em estreita colaboração" com a Liga dos Bombeiros.