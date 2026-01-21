Transtejo começa até março ligação entre Barreiro, Seixal e Cais do Sodré ao fim de semana

A Transtejo está a estudar duas ligações fluvias, uma delas é uma novidade: a chegada ao Parque das Nações, em Lisboa, ainda sem certezas quanto aos outros pontos de passagem.





Para esta ligação não há uma data concreta, embora o presidente da Trastejo sublinhe que "nunca antes de 2028" estará pronta, mas para a já anunciada travessia Algés - Trafaria são esperadas novidades já no próximo ano.





precisamos de terminar estes estudos e depois precisamos da colaboração da Câmara de Oeiras, Lisboa e de Almada". "Eu diria que durante o ano de 2027 poderemos iniciar uma operação em testes em Algés", afirmou Rui Rei, mas para isso "e depois precisamos da colaboração da Câmara de Oeiras, Lisboa e de Almada".Quanto ao Parque das Nações, questionado se é uma certeza que avança, diz que é preciso perceber através de estudos se a ligação é viável.





A juntar à eventual procura, sublinha que têm de ser vistas as "condições de navegabilidade naquela zona, porque tem muita concentração de areias, de lodos", obrigando a uma grande dragagem.





carreira-piloto ao fim de semana, que ligará o Cais do Sodré ao Barreiro e ao Seixal. Esta ligação tripartida deverá arrancar até março, apontou Rui Rei, podendo vir a passar para a semana também. Mais perto de acontecer está uma

Reclamações "baixaram substancialmente"





O anúncio de novas ligações foi feito no dia em que a Trasntejo assinalou os 50 anos numa viagem a partir do Cais do Sodré, em Lisboa, e que contou com a presença do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.





Com a entrada gradual dos dez barcos elétricos da empresa, é esperado que a fiabilidade do serviço melhore. Em 2025, mesmo apenas com dados até agosto, foi batido um recorde de reclamações que já não era tão alto desde 2018, conforme a Antena 1 noticou no ano passado.



