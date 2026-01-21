País
Transtejo começa até março ligação entre Barreiro, Seixal e Cais do Sodré ao fim de semana
Há pelo menos três ligações fluviais no horizonte da operadora fluvial do Rio Tejo. Uma delas deverá ser testada ainda este ano, no primeiro trimestre, e vai abranger o Cais do Sodré, em Lisboa, e também Seixal e Barreiro.
A Transtejo está a estudar duas ligações fluvias, uma delas é uma novidade: a chegada ao Parque das Nações, em Lisboa, ainda sem certezas quanto aos outros pontos de passagem.
Para esta ligação não há uma data concreta, embora o presidente da Trastejo sublinhe que "nunca antes de 2028" estará pronta, mas para a já anunciada travessia Algés - Trafaria são esperadas novidades já no próximo ano.
"Eu diria que durante o ano de 2027 poderemos iniciar uma operação em testes em Algés", afirmou Rui Rei, mas para isso "precisamos de terminar estes estudos e depois precisamos da colaboração da Câmara de Oeiras, Lisboa e de Almada".Quanto ao Parque das Nações, questionado se é uma certeza que avança, diz que é preciso perceber através de estudos se a ligação é viável.
A juntar à eventual procura, sublinha que têm de ser vistas as "condições de navegabilidade naquela zona, porque tem muita concentração de areias, de lodos", obrigando a uma grande dragagem.
Mais perto de acontecer está uma carreira-piloto ao fim de semana, que ligará o Cais do Sodré ao Barreiro e ao Seixal. Esta ligação tripartida deverá arrancar até março, apontou Rui Rei, podendo vir a passar para a semana também.
Reclamações "baixaram substancialmente"
O anúncio de novas ligações foi feito no dia em que a Trasntejo assinalou os 50 anos numa viagem a partir do Cais do Sodré, em Lisboa, e que contou com a presença do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.
Com a entrada gradual dos dez barcos elétricos da empresa, é esperado que a fiabilidade do serviço melhore. Em 2025, mesmo apenas com dados até agosto, foi batido um recorde de reclamações que já não era tão alto desde 2018, conforme a Antena 1 noticou no ano passado.
"No que diz respeito às reclamações por supressões, não tenho nenhuma dúvida que já baixaram substancialmente, até porque nós reduzimos em 92% essas supressões", garante Rui Rei, embora admita que continuam a existir "algumas dificuldades", dando como exemplo recente a travessia do Montijo.
