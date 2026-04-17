Três anos de internamento em centro educativo para jovem que matou mãe em Vagos

Durante a leitura da decisão, a juíza presidente disse que o tribunal deu como provado que o jovem matou a mãe com dois tiros na cabeça.

O tribunal teve em conta o depoimento do jovem que confessou o crime, descrevendo com precisão os factos. A juíza referiu ainda que o jovem não se emocionou, tendo mantido a mesma expressão facial quando descreveu a forma como deu os dois tiros na mãe e sem apontar qualquer razão para atentar contra a vida da mãe.