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Três anos de internamento em centro educativo para jovem que matou mãe em Vagos
O Tribunal de Família e Menores de Aveiro aplicou hoje ao jovem acusado de matar a mãe em Vagos a medida tutelar educativa de internamento em centro educativo, em regime fechado, pelo período de três anos.
Durante a leitura da decisão, a juíza presidente disse que o tribunal deu como provado que o jovem matou a mãe com dois tiros na cabeça.
O tribunal teve em conta o depoimento do jovem que confessou o crime, descrevendo com precisão os factos. A juíza referiu ainda que o jovem não se emocionou, tendo mantido a mesma expressão facial quando descreveu a forma como deu os dois tiros na mãe e sem apontar qualquer razão para atentar contra a vida da mãe.
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