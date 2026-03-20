Três Barras Marítimas encerradas e uma condicionada devido a agitação marítima em Portugal

Segundo a última atualização do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), das 20:00 de quinta-feira, de precipitação elevada, ventos fortes e agitação marítima, "três barras marítimas estão encerradas, a de Esposende, no norte, a do Portinho da Ericeira, no distrito de Lisboa, e a de Alvor, no Algarve. A barra marítima da Figueira da Foz também está condicionada", afirmou à Lusa o comandante da ANEPC Pedro Araújo.

Segundo aquele responsável da Proteção Civil, desde as 00:00 de quarta-feira até agora aquela entidade registou 181 ocorrências em todo o país devido ao mau tempo, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo (63), a mais afetada pela tempestade. Na região norte foram registadas 40, em Coimbra 52 e no distrito de Faro 17.

A maioria das ocorrências, 96, deveu-se a necessidade de limpeza de vias, devido às chuvas e vento, 36 foram por queda de estruturas e 27 por queda de árvores, adiantou o mesmo responsável.

No terreno, estiveram envolvidos na resposta a estas ocorrências 618 operacionais e 244 veículos, informou.

Para as próximas horas, é esperado um agravamento da situação para sul do país, para os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, adiantou o responsável da Proteção Civil.

Conforme o comunicado do IPMA, entre as 20:34 de quinta-feira e as 23:59 de hoje, prevê-se precipitação, vento e agitação marítima, causada pela depressão Therese no território continental, que terá um deslocamento lento para sul, continuando a afetar o estado do tempo até domingo, dia 22.

"Na sua circulação, é expectável a formação de linhas organizadas de instabilidade, que tenderão a avançar de sul para norte sobre o território do continente e que terão maior impacto sobre as regiões Centro e Sul", acrescenta a nota daquele instituto.

A precipitação será, por vezes forte, ocasionalmente acompanhada de trovoada, com maior impacto hoje e nas regiões centro e sul.

No sul do país, esta situação poderá prolongar-se pelos dias seguintes.

Os distritos onde deverá haver maior probabilidade de ocorrência de precipitação forte serão os do litoral a sul do cabo Mondego e os do interior a sul da Serra da Estrela.