Três mortos e um ferido em acidente rodoviário em Cantanhede

Lusa03 Set, 2019, 22:06 | País

"Recebemos o alerta às 20:24 para uma colisão entre um motociclo e um ligeiro e, de seguida, o veículo ligeiro acabou por se incendiar. O acidente causou três vítimas mortais e um ferido grave", afirmou à Lusa fonte do CDOS de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na estrada que liga a Tocha à praia da Tocha, no concelho de Cantanhede, com o trânsito a ficar condicionado no local.

Deslocaram-se para o local do acidente 25 operacionais e nove viaturas dos Bombeiros de Cantanhede, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.