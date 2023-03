Treze militares da Marinha alvo de dois processos por insubordinação

A Marinha portuguesa falhou o acompanhamento de um navio russo de investigação ao largo da Madeira porque 13 militares se recusaram a sair em missão. Os marinheiros alegaram falta de condições de segurança no navio e as associações do setor dão-lhes razão e falam em grito de alerta. Os militares vão ser alvo de dois processos por crime de insubordinação, punível com pena até 8 anos de prisão.