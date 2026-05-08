Tribunal Constitucional chumba novamente decreto sobre a perda de nacionalidade

A decisão foi reportada pela a juíza conselheira Mariana Canotilho, relatora do novo acórdão.

As razóes do chumbo foram apresentadas pelo presidente do Tribunal Constitucional, o juiz conselheiro José João Abrantes.





A 5 de abril, o presidente da República, António José Seguro, promulgou a nova Lei da Nacionalidade, apesar das dúvidas sobre algumas medidas e depois do decreto sobre os termos de perda de nacionalidade ter sido

individualizado, para não prejudicar o diploma na globalidade.

Em 15 de dezembro do ano passado, os juizes já haviam chumbado uma primeira versão desta legislação.

Os juízes consideraram então que havia "manifesta inconstitucionalidade" da lei ao propor um quadro sancionatório diferente para um crime igual. A decisão foi igualmente tomada por unanimidade.

Esse primeiro chumbo obrigou os partidos de direita a reduzir, tanto a lista de crimes como a janela de tempo em que esses crimes ocorram depois da pessoa em causa ter obtido a nacionalidade portuguesa.

Nas duas vezes em que foi submetida, a legislação sobre a perda de nacionalidade foi aprovada no parlamento com votos a favor de PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal. Foi o Partido Socialista que pediu ao Tribunal Constitucional uma fiscalização preventiva da constitucionalidade do decreto das alterações ao código penal aplicadas à cidadania portuguesa para imigrantes. Aprovado pelos partidos da direita no parlamento, o decreto pretende a possibilidade de um juiz aplicar a perda da nacionalidade, como pena acessória de determinados crimes.





O coletivo de juízes do Tribunal Constitucional deu esta sexta-feira provimento ao pedido requerido por um grupo de deputados do PS, impedindo a alteração da legislação penal.





A nova proposta, agora chumabada, deixava de distinguir entre nacionalidade originária e não originária para efeitos da sanção de perda de nacionalidade e retirava os crimes como tráfico de droga, posse de armas proibidas, lenocínio e imigração ilegal.





Mantinha os crimes referentes a condutas contra a segurança do Estado e de terrorismo - já validados pela decisão do Tribunal Constitucional - mas também outros cinco tipos legais: homicídio qualificado, escravidão, tráfico de pessoas, violação e abuso sexual. Relativamente aos prazos para obter a nacionalidade, estes continuavam a contar a partir do pedido feito e não das autorizações de residência, como pretendia o Governo inicialmente.







Entre as alterações aprovadas após a primeira devolução ao parlamento do decreto, determinava-se, por proposta do Chega, a perda da nacionalidade a que quem tivesse sido condenado a uma pena de prisão efetiva, igual ou superior a cinco anos, por crimes praticados nos 15 anos após a ter obtido.





Por outro lado, entre os requisitos de impedimento à obtenção de nacionalidade, a nova proposta exigia penas efetivas de cinco anos (eram dois, na primeira versão).





Aplicava-se também apenas a alguns crimes listados: terrorismo, criminalidade violenta, criminalidade especialmente violenta, criminalidade altamente organizada, contra a segurança do Estado ou de auxílio à imigração ilegal.