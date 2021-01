Tribunal de Contas denuncia erros no património imobiliário do Estado

”, lê-se no Relatório de Auditoria à Inventariação do Património Imobiliário do Estado, agora divulgado pelo TdC.No documento, o Tribunal recorda que tem vindo “”, mas o facto é que, “”.”, precisa, acrescentando que “continuam a não existir as condições necessárias à elaboração do inventário geral dos imóveis do Estado e dos institutos públicos, porquanto se desconhece o universo dos imóveis a inventariar e por dificuldades do respetivo processo de regularização jurídico-registral”.Segundo o TdC,”.





Fragilidades e imprecisões







No relatório de auditoria, o Tribunal sublinha que “o SIIE apresenta fragilidades estruturais, não contemplando campos essenciais para a valorização e contabilização dos imóveis, o que impede a sua utilização como fonte de informação para a contabilização dos imóveis do Estado na Entidade Contabilística Estado (ECE) e, subsequentemente, na Conta Geral do Estado (CGE)”.“Acresce que a informação do SIIE não é fidedigna pois está incompleta, contém erros e os procedimentos de controlo são frágeis, o que coloca em causa a sua utilidade, verificando-se que não é utilizada para suportar os processos de gestão integrada do património do Estado, exceto quanto ao princípio da onerosidade”, salienta.Como exemplos, aponta “situações em que existem imóveis já alienados, mas não abatidos, outros sem identificação do titular (8,3% dos imóveis registados) e outros ainda não registados”.Por outro lado, o TdC diz ter verificado que a valorização patrimonial consta em apenas 23% dos imóveis, dos quais 65% com informação anterior a 2010.





Pedida uma atualização







Tendo por base este diagnóstico, o TdC recomenda ao ministro das Finanças que “promova a atualização” do Programa de Gestão do Património Imobiliário e do Programa de InventariaçãoO Tribunal exorta ainda a Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças e as Unidades de Gestão Patrimonial a elaborarem “uma estratégia para a integração da informação relativa aos imóveis na Entidade Contabilística Estado” e a trabalharem para ultrapassar as situações identificadas.