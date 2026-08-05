Tribunal de Contas detetou irregularidades na gestão financeira da PJ no tempo de Luís Neves

Tribunal de Contas detetou irregularidades na gestão financeira da PJ no tempo de Luís Neves

A informação é do jornal Observador que refere que o relatório da auditoria do Tribunal detetou infrações em contratos que não respeitaram as regras da contratação pública.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Lusa

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Aqui entram contratos celebrados para o fornecimento de combustível e aquisição de viagens.

Também são apontados problemas na utilização de cartões de crédito na compra de bens e serviços e na atribuição de telemóveis.

O Tribunal de Contas formulou 11 reservas na gestão de Luís Neves. Ainda assim, decidiu não aplicar sanções financeiras.
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