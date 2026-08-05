Tribunal de Contas detetou irregularidades na gestão financeira da PJ no tempo de Luís Neves

Aqui entram contratos celebrados para o fornecimento de combustível e aquisição de viagens.



Também são apontados problemas na utilização de cartões de crédito na compra de bens e serviços e na atribuição de telemóveis.



O Tribunal de Contas formulou 11 reservas na gestão de Luís Neves. Ainda assim, decidiu não aplicar sanções financeiras.

