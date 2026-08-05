País
Tribunal de Contas detetou irregularidades na gestão financeira da PJ no tempo de Luís Neves
A informação é do jornal Observador que refere que o relatório da auditoria do Tribunal detetou infrações em contratos que não respeitaram as regras da contratação pública.
Aqui entram contratos celebrados para o fornecimento de combustível e aquisição de viagens.
Também são apontados problemas na utilização de cartões de crédito na compra de bens e serviços e na atribuição de telemóveis.
O Tribunal de Contas formulou 11 reservas na gestão de Luís Neves. Ainda assim, decidiu não aplicar sanções financeiras.
Também são apontados problemas na utilização de cartões de crédito na compra de bens e serviços e na atribuição de telemóveis.
O Tribunal de Contas formulou 11 reservas na gestão de Luís Neves. Ainda assim, decidiu não aplicar sanções financeiras.