Trinta pessoas assistidas por intoxicação em fábrica em Santarém

Os sintomas começaram ontem. Os meios de socorro no local assistiram vários trabalhadores. E catorze foram transportados para o hospital de Vila Franca de Xira.



Os bombeiros de várias corporações do distrito de Santarém dizem que "as causas ainda não são conhecidas, mas havia queixas de cefaleias, vómitos e náuseas".



O chefe de segurança da fábrica acaba de explicar o que aconteceu e diz que a laboração deve ser retomada segunda feira.