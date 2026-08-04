Troço do IP2 cortado no concelho de Castro Verde devido a fogo em área agrícola

Em declarações à agência Lusa, o segundo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, José Horta, explicou que a via foi cortada ao trânsito por uma das frente do fogo estar a progredir em direção ao IP2.

Segundo o responsável, o incêndio, para o qual foi dado alerta às 15:39, eclodiu numa área agrícola do Monte do Paraíso.

Às 17:00, o combate às chamas mobilizava um total de 106 operacionais, apoiado por 35 veículos e dois aviões médios.

"O incêndio está a evoluir com grande intensidade devido ao pasto fino e ao vento", realçou o segundo comandante, salientando que estão ativas duas frentes, a que progride em direção ao IP2 e outra que se dirige para Albernoa, já no concelho de Beja.

José Horta referiu que, para já, não há casas em perigo, assinalando que os bombeiros estão a tentar impedir que o fogo chegue perto de um aglomerado de animais em cerca.