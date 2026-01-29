Troços das Linhas do Norte, Beira Baixa, Oeste e Ramal de Alfarelos suspensos

Em comunicado, a IP informa que está suspensa a circulação de comboios na Linha do Norte entre Fátima e Alfarelos, na Linha da Beira Baixa entre Ródão e Castelo Novo (Castelo Branco) e na Linha do Oeste entre Mafra e Amieira e entre Louriçal e Figueira da Foz.

Está igualmente suspensa a circulação no Ramal de Alfarelos entre Alfarelos e a Figueira da Foz.

O Ramal de Alfarelos une as estações de Alfarelos, na Linha do Norte, e a Bifurcação de Lares, na Linha do Oeste.

"Estas ocorrências estão a afetar a normal exploração ferroviária em vários troços, exigindo intervenções técnicas das equipas no terreno para a reposição das condições de segurança e da regularidade do serviço", refere ainda a IP.