"Tudo dentro da legalidade". Isaltino Morais garante legitimidade de "almoços de trabalho"

Jornal da Tarde | 25 de março de 2026

“Quanto às bebidas alcoólicas, o vinho é alcoólico, de facto, e portanto são refeições normais. Não se vai dizer a uma pessoa que não bebe vinho”, explicou.

"É natural" que haja "vários almoços" no mesmo dia

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, acusado pelo Ministério Público de peculato e abuso de poder por gastos de 150 mil euros em refeições pagas pelo município, garantiu esta quarta-feira que “tudo está dentro da legalidade” e que "estamos a falar de almoços de trabalho".O autarca, acusado juntamente com outros 22 arguidos, explicou à RTP que“Tudo está dentro da legalidade”, assegurou, destacando que “temos aqui casos de acusações de peculato por 70 euros e até menos”.“Estamos a falar de almoços de trabalho (…).”, argumentou.Isaltino Morais deu o exemplo de “um presidente da Câmara que vem visitar os nossos bairros municipais, vê as casas em construção, as nossas políticas de habitação” e, no final, é “oferecido um almoço à comitiva”.Ou, por exemplo, um “vereador da Educação vem ver as políticas de educação do município (…) e oferecem-lhe um almoço em representação da Câmara”.Confrontado com a parte da acusação que discrimina refeições que incluíram marisco, bebidas e até tabaco, o autarca de Oeiras respondeu queOs almoços em diferentes locais são justificáveis, segundo Isaltino Morais, pelo facto de diferentes elementos da Câmara poderem receber visitas de diferentes personalidades no mesmo dia.Além disso, “se estão dez, 12 pessoas à mesa e há uma que é alérgica a isto ou aquilo e quer comer frango, com certeza que vai encomendar um frango” noutro estabelecimento, o que explica “almoços ao mesmo tempo em lugares diferentes”.O presidente da Câmara de Oeiras afirmou ainda que “a maior parte destas faturas são justamente do período da covid, em que muitos restaurantes estavam fechados, não serviam ao público, havia”.Segundo o despacho de acusação do Ministério Público, os factos ocorreram durante os mandatos autárquicos de 2017-2021 e de 2021-2025, totalizando nestes períodosEm caso de condenação, o procurador defende a perda de mandato de Isaltino Morais e dos autarcas visados, pedindo também que o presidente da Câmara de Oeiras devolva 70 mil euros, individualmente, e mais 79 mil euros, solidariamente, em conjunto com os restantes arguidos.