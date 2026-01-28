Um desalojado no concelho da Lourinhã

Uma pessoa ficou hoje desalojada depois de a casa onde vivia ter sido destruída pelo mau tempo provocado pela passagem da depressão Kristin no concelho da Lourinhã, no distrito de Lisboa, disse hoje o vereador da Proteção Civil.



Segundo o responsável pelo pelouro da Proteção Civil da Câmara da Lourinhã, António Gomes, uma casa pré-fabricada ficou "toda destruída" no Vimeiro e o único morador "vai ter de ser realojado".

Foram também registados estragos nas coberturas das habitações dos bairros sociais da Atalaia, Miragaia e São Bartolomeu, que são propriedade municipal.

"Se não conseguirmos reparar o telhado hoje e se voltar a chover, temos de retirar as pessoas das casas", disse o autarca, acrescentando que o município está ainda a avaliar os estragos.

No concelho da Lourinhã foram ainda registadas outras ocorrências relacionadas com o mau tempo, como quedas de árvores ou postes.

A Estrada Nacional (EN) 361-1 está cortada na freguesia de Miragaia devido a inundações do Rio Grande, assim como a EN 8-2, devido ao abatimento parcial da via.

"A EN 8-2 está agora cortada nos dois sentidos, porque o abatimento estava a avançar e não dá garantia de segurança", explicou o vereador com o pelouro da Proteção Civil.