País
Um morto e dois feridos graves no despiste de carro perto de Monforte
Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas com gravidade na sequência do despiste de um veículo ligeiro na Estrada Nacional 243 entre Monforte e Fronteira, que às 08:50 estava cortada ao trânsito, segundo a proteção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo adiantou à Lusa que no acidente, cujo alerta foi dado às 07:01, duas outras pessoas sofreram ferimentos ligeiros.
"As vítimas foram transportadas ao Hospital de Portalegre", indicou ainda a mesma fonte.
Às 08:56, estavam no local 17 operacionais, com o apoio de oito veículos.
Inicialmente, a mesma fonte tinha indicado a existência de quatro feridos, um dos quais ligeiro.
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