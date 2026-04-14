Um morto e dois feridos graves no despiste de carro perto de Monforte

Fonte do Comando Sub-Regional do Alto Alentejo adiantou à Lusa que no acidente, cujo alerta foi dado às 07:01, duas outras pessoas sofreram ferimentos ligeiros.

"As vítimas foram transportadas ao Hospital de Portalegre", indicou ainda a mesma fonte.

Às 08:56, estavam no local 17 operacionais, com o apoio de oito veículos.

Inicialmente, a mesma fonte tinha indicado a existência de quatro feridos, um dos quais ligeiro.