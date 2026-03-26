Um morto em colisão entre camião e mota na Ponte 25 de Abril

"A vítima mortal é o condutor do motociclo", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal.

O alerta para o acidente, que ocorreu no inicio do tabuleiro na Ponte, no Pragal, foi dado às 7h42, encontrando-se no local dez operacionais, com o apoio de quatro veículos.

A mesma fonte indicou que a circulação naquele sentido da Ponte 25 de Abril esteve interrompida, mas às 08h30 estava condicionada, a fazer-se por uma via.