UNESCO aprova candidatura da Serra da Estrela a Geopark Mundial

De acordo com a Associação Geopark Estrela, fica a faltar apenas o parecer do conselho executivo da agência das Nações Unidas.



É o reconhecimento do potencial geológico do território e do património natural.



A Associação é composta por nove municípios dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Coimbra, pelo Instituto Politécnico da Guarda e pela Universidade da Beira Interior.