Unicef apela ao Ministro da Educação a ouvir alunos antes de decidir o regresso das aulas presenciais

A diretora da Unicef Portugal defende que as escolas deviam acolher, durante o verão, as crianças que tiveram dificuldades de aprendizagem através no ensino à distância. Beatriz Imperatori apelou ao ministro da Educação para que oiça as crianças e jovens antes de tomar medidas sobre o regresso às aulas presenciais.