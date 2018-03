Unidade Móvel de Saúde inicia consultas em Alcochete

Lusa28 Mar, 2018, 07:45 | País

"Através desta parceria, os munícipes deste lugar vão poder usufruir de cuidados de saúde, uma resposta que será uma realidade através da presença da Unidade Móvel de Saúde que, constituída por um médico especialista em medicina geral e familiar e uma enfermeira especialista em saúde comunitária, estará quinzenalmente neste lugar", refere a autarquia em comunicado enviado à Lusa.

As consultas no Passil vão ter uma periodicidade quinzenal e decorrem entre as 08:00 e as 13:00, sempre à quinta-feira.

"Para poderem beneficiar deste atendimento, os utentes devem efetuar inscrição prévia até à véspera da deslocação da Unidade Móvel, junto das antigas instalações do posto de saúde, onde se encontra, para o efeito, uma técnica da câmara municipal.", acrescenta