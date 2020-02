Universidade de Aveiro descobre amêijoa asiática que limpa águas contaminadas

Joana Pereira, investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mara (CESAM), uma das unidades de investigação da UA, apresentou, em entrevista aoda RTP, duas perspetivas importantes que se deve ter em consideração, devido ao facto de estas serem uma espécie invasora.. Compostos estes que não são biodegradáveis ou de difícil biodegradação, como por exemplo, os que se encontram nos efluentes da indústria de produção do azeite.A cientista responsável pelo estudo sublinhou que, acrescentando queQuanto à indústria de azeite, todos os anos. Isto significa que “o impacto ambiental de um metro cúbico desses efluentes equivale ao impacto de 200 metros cúbicos de efluentes domésticos”.Apesar do encaminhamento destas águas para tratamento ser feita de maneira correta, tornou-se “fundamental continuar a desenvolver soluções de tratamento eficazes e economicamente e ambientalmente sustentáveis”, explicou Joana Pereira.

Animais multifacetados



As amêijoas asiáticas não só possuem taxas de filtração elevadas, como também são tolerantes a condições ambientais adversas, como as que decorrem da contaminação.A investigadora referiu as eventuais vantagens que este organismo possui por ser resistente e tolerante a contaminantes., acrescentou.Ainda que a utilização das amêijoas asiáticas se encontre numa fase embrionária, prevê-se que venha a apoiar métodos de tratamento de água já existentes, nomeadamente em etapas do processo de tratamento de águas residuais em ETAR. Joana Pereira explicou a integração dos organismos nos sistemas de tratamento.Em segundo,, apontou Joana Pereira.O trabalho publicado notambém tem assinatura de Ana Domingues, Inês Correia Rosa, João Pinto da Costa, Teresa Rocha-Santos, Fernando Gonçalves e Ruth Pereira, numa parceria entre o CESAM, os departamentos de Biologia e de Química da UA e a Universidade do Porto.